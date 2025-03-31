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31 марта 2025, 21:50

"Готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов" – Зеленский провел разговор с британским премьером

31 марта 2025, 21:50
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Фото: YouTube
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Президент Украины провел беседу с британским премьером

Об этом президент Украины рассказал в своем обращении 31 марта, передает RegioNews.

Владимир Зеленский провел разговор с премьером Великобритании Киром Стармером. Они скоординировали общие шаги, дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности.

"Ценим позицию Британии по давлению на Россию. Давление нужно достаточно сильное, чтобы не давать россиянам расширять эту войну. Тем более сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня: постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это надо прекратить".

По словам президента Украины, сейчас готовятся встречи военных представителей по подготовке контингентов.

Стоит напомнить, что ранее Зеленский говорил, что европейские партнеры готовы прислать в Украину миротворцев, но при гарантиях безопасности со стороны США.

Следует отметить, что ранее президент Зеленский отмечал, что РФ затягивает войну. В то же время Украина предоставляет информацию партнерам о том, какие удары наносит РФ и к чему готовится.

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