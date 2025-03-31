Фото: YouTube

Про це президент України розповів у своєму зверненні 31 березня, передає RegioNews.

Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Вони скоординували спільні кроки, дипломатію і роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки.

"Цінуємо позицію Британії щодо тиску на Росію. Тиск потрібен достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний: постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Росію до миру", - підкреслив президент України.

За словами президента України, зараз готуються зустрічі військових представників для підготовки контингентів.

Варто нагадати, що раніше Зеленський казав, що європейські партнери готові надіслати в Україну миротворців, але за умови гарантій безпеки з боку США.

Слід зазначити, що раніше президент Зеленський наголошував, що РФ затягує війну. Водночас Україна надає інформацію партнерам про те, яких ударів завдає РФ та до чого готується.