Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате ударов повреждены многоэтажный и частный дома, легковой автомобиль и административное здание.

На местах попадания вспыхнули пять пожаров. Спасатели ликвидировали возгорание квартиры на 8-м этаже девятиэтажки и легковушку, а также локализовали возгорание кровли админздания, нежилого сооружения и гаража.

Из-за постоянной активности вражеских БПЛА тушение пришлось приостановить.

Напомним, оккупанты нанесли два удара реактивными беспилотниками по городу Изюм на Харьковщине. В результате атаки пострадали четыре человека.