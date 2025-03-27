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27 марта 2025, 17:48

В Укргидрометцентре предупредили, какой будет погода в пятницу, 28 марта

27 марта 2025, 17:48
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В Украине в некоторых областях ожидается дождь. При этом температура воздуха будет стабильной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

На юго-востоке и на юге возможны небольшие дожди. При этом на остальной территории осадков не предполагается. Ночью и утром в западных и большинстве северных областей местами туман.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, на юге – до 9 градусов тепла. Днем от 11 до 16 градусов тепла, в Закарпатье и в южных регионах и Крыму до 20 градусов выше нуля.

В Киевской области 28 марта ожидается переменная облачность без осадков. Ночью до 5 градусов тепла, а днем от 11 до 16 градусов тепла. В столице от 3 до 5 градусов выше нуля, днем – около 15 градусов тепла.

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