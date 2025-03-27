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27 березня 2025, 17:48

В Укргідрометцентрі попередили, якою буде погода у п'ятницю, 28 березня

27 березня 2025, 17:48
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В Україні в деяких областях у п'ятницю очікуюється дощ. При цьому температура повітря буде стабільною

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

На південному сході і на півдні можливі невеличкі дощі. При цьому на решті території опадів не передбачається. Вночі та вранці у західних і більшості північних областей місцями туман.

Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, на півдні - до 9 градусів тепла. Вдень від 11 до 16 градусів тепла, на Закарпатті та в південних регіонах та Криму до 20 градусів вище нуля.

У Київській області 28 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі до 5 градусів тепла, а вдень від 11 до 16 градусів тепла. У столиці від 3 до 5 градусів вище нуля, вдень - близько 15 градусів тепла.

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