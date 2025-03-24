Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 24 марта
За прошедшие сутки, 23 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 280 российских захватчиков, четыре вертолета, восемь танков, пять РСЗО, одну систему ПВО, 16 боевых бронированных машин, 81 артсистему врага и 146 БпЛА оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 904 тысяч солдат.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 9 240 российских оккупантов, а также 2 775 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
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