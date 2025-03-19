Военная помощь от Германии: Украина получит 3 млрд евро

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Правительство Германии согласилось выделить Украине в этом году дополнительно 3 млрд евро на военную помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, готовящийся сложить свои полномочия канцлер Олаф Шольц ранее настаивал на том, чтобы смягчение правил заимствований стало ключевой предпосылкой для предоставления дополнительной поддержки Украине.

Министр финансов Йорг Кукис сообщил бюджетному комитету парламента, что все необходимые условия для одобрения новых финансовых обязательств выполнены.

Согласно официальному письму, министерство согласилось выделить дополнительные средства в размере 2,547 миллиарда евро в этом году. С учетом других источников, среди которых компенсация из Европейского фонда мира, общий вклад Германии составит 3 миллиарда евро.

На период с 2026 по 2029 год Йорг Кукис планирует направить 8,252 миллиарда евро на военную помощь Украине.

Ожидается, что бюджетный комитет утвердит выделение этих средств 20 марта при условии, что верхняя палата Бундесрат одобрит соответствующую конституционную реформу.

Сегодня 18 марта Бундестаг принял важные изменения в правила формирования бюджета Германии. Они направлены на увеличение военных расходов и стимулирование экономического роста страны.

Напомним, Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет около 200 млн. евро.

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