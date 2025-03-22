Россия ночью запустила по Украине 179 ударных дронов: как отработала ПВО
В ночь на 22 марта россияне атаковали Украину 179 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 100 дронов, еще 63 – локационно потеряны
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 100 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и центре страны.
63 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Запорожье, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.
Напомним, 21 марта около 21:00 оккупанты атаковали Запорожье 12 дронами типа Shahed. Есть погибшие, среди раненых – младенец.