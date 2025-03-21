Силы обороны ликвидировали более 900 тысяч российских оккупантов, — Генштаб
За прошедшие сутки, 20 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 330 российских захватчиков, 17 танков, одну систему ПВО и две РСЗО, 28 боевых бронированных машин, 101 артсистему врага и 185 БпЛА оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 900 тысяч солдат.
Напомним, на днях авиация ВСУ уничтожила командный пункт российской дивизии в Белгородской области.
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