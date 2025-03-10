Март бьет температурные рекорды в Киеве: что известно

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В Киеве с 7 по 9 марта было зафиксировано пять температурных рекордов. Температурные показатели соответствовали погодным условиям конца апреля

Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает RegioNews.

Так, 7 марта после полудня максимальная температура воздуха достигла 20,2 °С. Это превышает соответствующий показатель этой даты в 1995 году на 3,9 °С.

8 марта после полудня температура поднялась до 18,8 °С, превзойдя рекорд 2019 года на 1,1 °С. Среднесуточная температура в тот день была самой высокой за весь период наблюдений и достигла 12,1 °С, что на 2,0 °С больше предыдущего рекордного показателя 2019 года и на 10,6 °С выше климатической нормы. Подобные температуры обычно характерны для конца апреля.

9 марта максимальная температура воздуха после полудня достигла 20,0 °С, что на 2,7 °С выше аналогичного показателя 1920 года. Среднесуточная температура в этот день также стала рекордной, достигнув 11,2 °С. Она превысила предыдущий рекорд 2019 года на 0,7 ° С и климатическую норму – на 9,4.

Напомним, по данным климатологов, нынешняя зима в Киеве была самой короткой.