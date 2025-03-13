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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает RegioNews.

"Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 7,4°С, что на 1,8°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2015 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 10,5°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2020 года на 1,3° С, а климатическую норму – на 8,2° С", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 7 по 9 марта были зафиксированы пять температурных рекордов. Показатели отвечали погодным условиям конца апреля.

11 марта, в столице были зафиксированы также два температурных рекорда.