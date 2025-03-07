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07 марта 2025, 18:09

Повышение зарплаты за английский: кто сможет получить надбавку

07 марта 2025, 18:09
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Иллюстративное фото
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В Украине долг специалистов сможет получить прибавку к зарплате. Фактором станет уровень владения английским языком

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Правительство утвердило установление надбавки за знание английского языка. Размер такого увеличения заработка составляет 10; от должностного оклада. Это возможно для тех, кто владеет английским языком на уровне, не ниже B2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию.

Следует отметить, что уровень B2 – это Upper-Intermediate, то есть – выше среднего. Это продвинутый уровень владения языком, с которым можно уверенно общаться и понимать большинство тем. Прибавку за такой навык смогут получить:

  • председатели и заместители местных государственных администраций;
  • военнослужащие, проходящие службу по контракту;
  • полицейские;
  • руководители государственных научных учреждений;
  • руководители заведений высшего образования;
  • работники сферы образования и некоторые другие категории лиц.

В Министерстве образования Украины также рассказали, что уровень владения языком нужно будет подтвердить на экзамене, после которого будут выдавать сертификат. Сейчас этот экзамен уже разрабатывают.

Напомним, что соответствующий закон об английском языке подписал президент Украины Владимир Зеленский летом 2024 года. Кроме надбавок документ предусматривает бюджетную поддержку кинотеатрам за демонстрацию англоязычных фильмов. Это означает, что государство будет финансово помогать кинотеатрам, показывающим фильмы на языке оригинала.

английский язык
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