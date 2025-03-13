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13 марта 2025, 18:45

В Укргидрометцентре предупредили о погоде на 14 марта

13 марта 2025, 18:45
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Синоптики поделились прогнозом погоды на пятницу, 14 марта. В некоторых областях ожидаются дожди

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине в пятницу, 14 марта, ожидается пасмурная погода, но с прояснениями. В западных областях небольшой дождь. Также осадки возможны в других регионах.

Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов тепла. Днем температура от 13 до 18 градусов тепла. На севере и востоке ночью ожидают от 8 до 13 градусов выше нуля, а днем – от 17 до 22 градусов с отметкой плюс.

Также синоптики предупредили о снеголавинной опасности. Отмечается, что высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность (третьего уровня).

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Местами возможны сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла ночью, а днем – от 13 до 18 градусов выше нуля. В столице ночью от 8 до 10 градусов тепла, а днем – от 14 до 16 градусов с отметкой плюс.

погода Укргидрометцентр Синоптики
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