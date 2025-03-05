В Киев пришла метеорологическая весна
В столице началась пришедшая метеорологическая весна. Начиная с 28 февраля, среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0 °C
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
По данным климатологов, нынешняя зима в Киеве была самой короткой.
Она началась 4 февраля и закончилась 27 февраля, длилась 24 дня. Это на 68 дней меньше средних многолетних показателей.
Напомним, по прогнозам синоптиков, весна 2025 года ожидается теплее климатической нормы, но ее особенностью может стать меньшее количество осадков.
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