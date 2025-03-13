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13 березня 2025, 18:45

В Укргідрометцентрі попередили про погоду на 14 березня

13 березня 2025, 18:45
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Синоптики поділились прогнозом погоди на п'ятницю, 14 березня. В деяких областях очікуються дощі

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні в п'ятницю, 14 березня, очікується хмарна погода, але з проясненнями. У західних областях очікується невеликий дощ. Також опади можливі в інших регіонах.

Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. Вдень температура від 13 до 18 градусів тепла. На півночі та сході вночі очікують від 8 до 13 градусів вище нуля, а вдень - від 17 до 22 градусів з позначкою плюс.

Також синоптики попередили про сніголавинну небезпеку. Зазначається, що на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (третього рівня).

У Київській області очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Місцями можливі сильні пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура повітря від 5 до 10 градусів тепла вночі, а вдень - від 13 до 18 градусів вище нуля. У столиці вночі від 8 до 10 градусів тепла, а вдень - від 14 до 16 градусів з позначкою плюс.

погода Укргідрометцентр Синоптики
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