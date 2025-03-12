В Укргидрометцентре предупредили о погоде на четверг, 13 марта
Синоптики предупредили украинцев об сильном ветре, который накроет регионы 13 марта. При этом температура воздуха будет достаточно весенней.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.
13 марта в западных областях ожидаются дожди с грозами. Днем в северных, центральных регионах, а также в Харьковской области тоже прогнозируют небольшой дождь.
Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем – от 14 до 19 градусов тепла. В южных регионах днем до 22 градусов тепла, а в Карпатах – от 5 до 10 градусов выше нуля.
При этом синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. в Карпатах и Закарпатье значительные дожди, грозы; в Украине кроме восточных и большинства западных областей порывы ветра 15-20 метров в секунду.
"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", – говорят в Укргидрометцентре.
В Киевской области днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем – от 14 до 19 градусов тепла. В столице ночью от 7 до 9 градусов тепла, а днем – от 15 до 17 градусов выше нуля.