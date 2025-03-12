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Синоптики предупредили украинцев об сильном ветре, который накроет регионы 13 марта. При этом температура воздуха будет достаточно весенней.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

13 марта в западных областях ожидаются дожди с грозами. Днем в северных, центральных регионах, а также в Харьковской области тоже прогнозируют небольшой дождь.

Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем – от 14 до 19 градусов тепла. В южных регионах днем до 22 градусов тепла, а в Карпатах – от 5 до 10 градусов выше нуля.

При этом синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. в Карпатах и Закарпатье значительные дожди, грозы; в Украине кроме восточных и большинства западных областей порывы ветра 15-20 метров в секунду.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", – говорят в Укргидрометцентре.

В Киевской области днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем – от 14 до 19 градусов тепла. В столице ночью от 7 до 9 градусов тепла, а днем – от 15 до 17 градусов выше нуля.