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12 березня 2025, 19:46

В Укргідрометцентрі попередили про погоду на четвер, 13 березня

12 березня 2025, 19:46
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Синоптики попередили українців про дуже сильний вітер, який накриє регіони 13 березня. При цьому температура повітря буде достатньо весняна

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

13 березня в західних областях очікуються дощі з грозами. Вдень у північних, центральних регіонах, а також на Харківщині теж прогнозують невеликий дощ.

Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень - від 14 до 19 градусів тепла. У південних регіонах вдень до 22 градусів тепла, а в Карпатах - від 5 до 10 градусів вище нуля.

При цьому синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. в Карпатах та на Закарпатті значні дощі, грози; в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", - кажуть в Укргідрометцентрі.

Що стосується Київської області, вдень буде невеликий дощ. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень - від 14 до 19 градусів тепла. У столиці вночі від 7 до 9 градусів тепла, а вдень - від 15 до 17 градусів вище нуля.

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