В Укргідрометцентрі попередили про погоду на четвер, 13 березня
Синоптики попередили українців про дуже сильний вітер, який накриє регіони 13 березня. При цьому температура повітря буде достатньо весняна
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.
13 березня в західних областях очікуються дощі з грозами. Вдень у північних, центральних регіонах, а також на Харківщині теж прогнозують невеликий дощ.
Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень - від 14 до 19 градусів тепла. У південних регіонах вдень до 22 градусів тепла, а в Карпатах - від 5 до 10 градусів вище нуля.
При цьому синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища. в Карпатах та на Закарпатті значні дощі, грози; в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви вітру 15-20 метрів на секунду.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств", - кажуть в Укргідрометцентрі.
Що стосується Київської області, вдень буде невеликий дощ. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень - від 14 до 19 градусів тепла. У столиці вночі від 7 до 9 градусів тепла, а вдень - від 15 до 17 градусів вище нуля.