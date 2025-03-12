Аэроразведчики показали, как ночной бомбер "Вампир" охотится на окупантов на Харьковщине
Аэроразведчики ГПСУ продолжают выполнение боевых задач по противодействию российским оккупантам в Харьковской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
В ночном рейде дронов были успешно поражены важные объекты врага.
Результат операции – уничтожены две позиции, один танк, 8 транспортных средств, один промышленный генератор и 11 укрытий захватчиков.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысяч человек.
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