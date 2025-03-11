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После встречи Украины и США в Саудовской Аравии спикер Госдепа США сделала заявление. По ее словам, встреча прошла очень положительно

Об этом сообщает спикер Госдепа Темми Брюс, передает RegioNews.

Она заявила, что американская делегация оптиистически настроена по поводу встречи Украины и США в Саудовской Аравии. По ее словам, стоит ожидать фантастических новостей для человечества.

"Очень волнующий день. День, который может многое значить для людей во всем мире, когда речь идет о важном. Ожидаем фантастические новости для человечества, потому что мы очень оптимистично настроены, потому что знаем, что стоит на кону", - написала Брюс.

Напомним, ранее в Bloomberg со ссылкой на источники заявили, что диктатор Путин выставил "максималистические" условия мирных переговоров. Отмечается, что российский диктатор не собирается уступать территориям, которые оккупировала РФ.