16:40  26 февраля
Во Львове суд продолжил арест подозреваемого в убийстве Фарион
13:51  26 февраля
В Украине подешевеют еще более 100 медпрепаратов
14:45  26 февраля
В Кропивницком мужчина стрелял в работника ТЦК
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2025, 00:30

Умерла звезда сериала "Баффи-победительница вампиров" Мишель Трахтенберг: актрисе было 39 лет

27 февраля 2025, 00:30
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

В СМИ сообщили о смерти актрисы Мишель Трахтенберг. Известно, что у нее недавно была серьезная операция

Об этом сообщает New York Post, передает RegioNews.

Звезде сериалов "Сплетница" и "Баффи-победительница вампиров" было всего 39 лет. По данным СМИ, тело актрисы обнаружили в ее квартире в Нью-Йорке. Причина смерти Мишель Трахтенберг пока не раскрывается. В то же время в медиа сообщили, что недавно Мишель перенесла трансплантацию печени.

Журналисты предполагают, что смерть наступила из-за осложнений после операции. На теле актрисы признаков насильственной смерти не обнаружено. Специалисты будут проводить экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Напомним, что 19 февраля в автокатастрофе погиб гитарист и музыкант Карл Кокран. Многим он был известен как гитарист известной группы Kiss. В СМИ сообщали, что Карл был пассажиром авто, за рулем которого находилась его 90-летняя мать. Когда автомобиль врезался в дерево, музыкант вылетел из машины. Он скончался от полученных травм.

актер шоу-бизнес
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
В Умани водитель сбил насмерть 83-летнего пенсионера
27 февраля 2025, 01:45
На Тернопольщине в реке нашли тело мужчины, пропавшего почти два месяца назад
27 февраля 2025, 01:36
В Сумской области мошенники выманили у жены погибшего военного почти 600 тыс. грн
27 февраля 2025, 01:18
Пограничники уничтожили транспорт и позиции оккупантов в Харьковской области
27 февраля 2025, 01:00
В Киеве на Оболони трое подростков побили 14-летнего парня и выложили видео в сеть
27 февраля 2025, 00:46
На Закарпатье двое подростков помогали мужчинам незаконно попасть в Венгрию
27 февраля 2025, 00:23
В Киевской области в пожаре погибла женщина
27 февраля 2025, 00:05
Есть вероятность, что это не сработает: Трамп усомнился в шансах мирных переговоров по окончании войны в Украине
26 февраля 2025, 23:42
На Буковине депутат зарабатывал на перевозке уклонистов за границу
26 февраля 2025, 22:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »