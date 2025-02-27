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В СМИ сообщили о смерти актрисы Мишель Трахтенберг. Известно, что у нее недавно была серьезная операция

Об этом сообщает New York Post, передает RegioNews.

Звезде сериалов "Сплетница" и "Баффи-победительница вампиров" было всего 39 лет. По данным СМИ, тело актрисы обнаружили в ее квартире в Нью-Йорке. Причина смерти Мишель Трахтенберг пока не раскрывается. В то же время в медиа сообщили, что недавно Мишель перенесла трансплантацию печени.

Журналисты предполагают, что смерть наступила из-за осложнений после операции. На теле актрисы признаков насильственной смерти не обнаружено. Специалисты будут проводить экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Напомним, что 19 февраля в автокатастрофе погиб гитарист и музыкант Карл Кокран. Многим он был известен как гитарист известной группы Kiss. В СМИ сообщали, что Карл был пассажиром авто, за рулем которого находилась его 90-летняя мать. Когда автомобиль врезался в дерево, музыкант вылетел из машины. Он скончался от полученных травм.