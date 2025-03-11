В США заявили, что переговоры с Украиной "приближаются к завершению"

фото: иллюстративное

Советник по нацбезопасности Соединенных Штатов Америки Майк Уолтц заявил, что переговоры с Украиной близятся к завершению

Как передает RegioNews, об этом сообщает CNN.

Государственный секретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц только что прошли через вестибюль отеля Ritz-Carlton в Джидде (Саудовская Аравия). В ответ на вопрос журналиста CNN о том, как прошла встреча, которая длится уже четыре часа, Волтц ответил, что она "приближается к завершению".

Напомним, 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии проходят переговоры между представителями Украины и США.

Как сообщалось, в США исключили возвращение Украины к границам 2014 и даже в 2022 году.