фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Расчет БпЛА обнаружил оккупантов, которые передвигались техникой, и уже через мгновение их догнал наш FPV-дрон, ликвидировав первую цель. Оставленные захватчиками квадроциклы также не остались без внимания – еще две "птички" завершили дело, превратив вражескую технику в металлолом", – говорится.

По результатам: два оккупанта – 200 и три квадроцикла уничтожены вдребезги.

Напомним, украинские пограничники уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" в Харьковской области.