Пограничники показали, как уничтожили квадроциклы россиян в Сумской области
Бойцы "Стальной Границы" уничтожили на Сумском направлении три вражеских квадроцикла
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Расчет БпЛА обнаружил оккупантов, которые передвигались техникой, и уже через мгновение их догнал наш FPV-дрон, ликвидировав первую цель. Оставленные захватчиками квадроциклы также не остались без внимания – еще две "птички" завершили дело, превратив вражескую технику в металлолом", – говорится.
По результатам: два оккупанта – 200 и три квадроцикла уничтожены вдребезги.
Напомним, украинские пограничники уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" в Харьковской области.
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