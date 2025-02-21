фото: ГБР

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей Кировоградской области, который закупил для бойцов некачественные мясные консервы почти на 1 млн грн. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Заместитель командира в/ч, ответственный за обеспечение продовольственного резерва, заключил соглашение с частным предпринимателем на поставку 300 тонн мясных консервов. Однако чиновник не проверил качество продукции, которая не отвечала определенным нормам, и планировал отправить ее бойцам. Благодаря превентивной работе ГБР, которое осуществляет постоянный мониторинг обеспечения военнослужащих, удалось предотвратить возможное массовое отравление бойцов.

После получения оперативной информации были проведены лабораторные исследования, которые показали, что консервы не отвечают требованиям ГСТУ и опасны для потребления.

Заместитель командира отстранен от должности. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Чиновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в суд передали дело по поставкам пограничникам некачественных шлемов на 36 млн грн.