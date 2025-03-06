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06 марта 2025, 23:55

У фермеров истощаются запасы картофеля: как это изменило цены

06 марта 2025, 23:55
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Иллюстративное фото
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В Украине фермеры стали активно менять цену на картофель. При этом этот сегмент на рынке переживает спад

Об этом сообщает аналитический проект EastFruit, передает RegioNews.

Специалисты рассказали, что украинские фермеры начали пересматривать установленные цены на продукцию. Подорожание картофеля в марте приостановилось. Это произошло из-за спада торговой активности. Потому фермеры стали снижать цены на картофель, хотя запасы уже истощены.

"Так, если еще неделей ранее цены на картофель соответствующего качества в Украине нередко доходили до 30 грн/кг ($0,73/кг), то уже на сегодняшний день они формируются в диапазоне 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой.

Следует отметить, что в Госстате делились статистикой цен на продукты в Украине. Отмечалось, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. В частности, на 5,5-0,9% увеличилась стоимость овощей, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, фрукты, рыба и продукты из рыбы.

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