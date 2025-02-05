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05 февраля 2025, 11:53

В Киевской области утилизировали партию опасных кабачков из Турции

05 февраля 2025, 11:53
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фото: Госпродпотребслужба
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В Киевской области утилизировали почти тонну кабачков, завезенных из Турции. В овощах обнаружили слишком много нитратов

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области, передает RegioNews.

В кабачках из Турции было обнаружено несоответствие требованиям нормативных документов, а именно: превышено содержание нитратов.

Согласно требованиям законодательства, груз был задержан для его утилизации. Под нож пустили партию со свежими кабачками весом 810 килограммов.

Как уточнили в Госпродпотребслужбе, к некачественной и опасной относится продукция, не отвечающая обязательным требованиям действующих в Украине нормативно-правовых актов и нормативных документов, касающихся ее безопасности для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды.

Напомним, в Харьковской области правоохранители изъяли почти 3 тысячи литров поддельного "брендового" алкоголя.

Турция Госпродпотребслужба овощи кабачки нитраты
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