В Хмельницкой области продолжили дистанционное обучение

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В Хмельницкой области из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ среди детей в некоторых общинах продолжили дистанционное обучение

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

"В период с 3 по 7 марта 2025 года в Волочисской, Изяславской, Каменец-Подольской, Нетешинской, Славутской, Хмельницкой и Шепетовской общинах в учебных заведениях всех типов и форм собственности, за исключением заведений дошкольного образования, должны продолжить обучение дистанционно", - отметил председатель ОВА.

Городские, поселковые и сельские головы других территориальных общин самостоятельно определяют форму организации образовательного процесса внутри своих общин, кроме учреждений дошкольного образования.

По словам Тюрина, такое решение принято из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ среди детей в некоторых общинах области.

За 8 неделю текущего года в области заболело ОРВИ 10735 человек. Эпидпорог перемещен на 37,8%.

Среди заболевших 56,4% составляют дети в возрасте до 17 лет. Увеличилось и количество госпитализации на ОРВИ в учреждения здравоохранения, в том числе и детей.

Зарегистрировано 2 смертельных случая от осложнений гриппа взрослых.

Напомним, в столице из-за заболеваемости среди учащихся дистанционным обучением перевели 226 классов в 60 учебных заведениях.

За неделю с 17 по 23 февраля в Украине гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболело 249,3 тысячи человек.

Сейчас в 3 областях – Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях – зарегистрировано превышение эпидемического порога высокого уровня.