На Сумщине "Стальная Граница" разбомбила укрытия вместе с оккупантами
На Сумском направлении бойцы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная Граница" обнаружили и поразили укрытия российских оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По позициям россиян отработал украинский тяжелый бомбер.
"Вскоре в небо поднялся наш "Вампир", который точными ударами уничтожил укрепление вместе с вражеским личным составом. Точная работа наших операторов – еще один шаг к очищению родной земли от захватчиков!", - говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области пограничники уничтожили российский беспилотник "Герань-2".
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