На Сумщине "Стальная Граница" разбомбила укрытия вместе с оккупантами

О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...

Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач

18 февраля 2025

Действительно ли в марте упадут цены на лекарства

За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...