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14 февраля 2025, 15:26

День Святого Валентина станет дороже: шоколад будет на вес золота, какао подорожало на 400%

14 февраля 2025, 15:26
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Какао в мире подорожало на 400%. Основная причина – это изменение климата, из-за чего выращивать какао-бобы становится все сложнее

Об этом сообщает agroreview, передает RegioNews.

В День святого Валентина традиционно дарят конфеты. Однако эта традиция станет значительно дороже. Причина – изменение климата. Специалисты Christian Aid в своем отчете заявили, что какао становится все более дефицитным. Это связано с экстремальными погодными условиями в Западной Африке. Там же производится более 70% мирового объема какао.

"Повышение температуры, непредсказуемые осадки и болезни, связанные с климатом, оказали значительное влияние на урожай какао, что привело к резкому росту цен на него аж на 400% за последний год и уже достигло 12 218 долларов за тонну", - говорят специалисты.

За 2024 год антропогенное изменение температур прибавило по меньшей мере три дополнительные недели температуры выше 32 градусов в Кот-д'Ивуаре и Гане в пик сезона выращивания какао. В результате подрастающий урожай оказался в еще более стрессовой ситуации.

Специалисты призывают к срочным действиям по поддержке выращивающих какао фермеров. Также важно переходить на экологически чистые источники энергии, чтобы смягчить последствия изменения климата. Если не принять меры, шоколад станет непомерно дорогим для потребителей.

Следует подчеркнуть, что какао действительно используется не только для сладостей. Какао также используют для макаронных изделий и других продуктов – часто в качестве природного красителя. То есть это может повлиять на стоимость многих продуктов.

Напомним, что в Украине ускорилась инфляция. По данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки уже выросли на 1,2%. При этом на 5,5-0,9% увеличилась стоимость овощей, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, фрукты, рыба и продукты из рыбы.

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