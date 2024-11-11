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11 ноября 2024, 13:09

В Украине прогнозируют подорожание хлеба в ноябре – с чем это связано

11 ноября 2024, 13:09
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фото: pixabay.com
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Цены на хлеб в розничной торговле уже в текущем месяце могут вырасти еще на 10-15%

Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко, передает RegioNews со ссылкой на Liga.net.

Он отметил, что в октябре цены на хлеб уже выросли на 5-10%. Однако это повышение цен не покрыло рост издержек производителей в условиях, когда себестоимость продукта стала существенно дороже.

Дученко подчеркнул, что стоимость практически всех основных составляющих производства хлеба продолжает расти. По его словам, ожидается, что к концу года цена муки вырастет на 11%, упаковки – на 10%, услуг по перевозке – на 8%, газа – на 11%, а электроэнергии – на 11%.

Глава ассоциации добавил, что проблемы с мукой начались еще весной, и, несмотря на собранный новый урожай, ситуация усложняется. Он объяснил, что прошлогодних запасов пшеницы больше нет, а продовольственная пшеница нового урожая активно экспортируется, что повышает ее цену на внутреннем рынке. Производители в свою очередь продают зерно малыми партиями или даже задерживают его в ожидании еще более высокой цены.

В то же время Дученко отметил, что в Украине сокращается потребление хлеба. За последний год потребление упало примерно на 5%. По словам специалиста, отчасти это связано и с удорожанием хлеба.

При этом, по словам Дученко, ноябрьское повышение станет последним в текущем году. В декабре повышение цен не планируется.

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