Антимонопольный комитет взялся за расследование по удорожанию яиц

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Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает RegioNews.

Антимонопольный комитет направил требования о предоставлении информации субъектам хозяйствования, которые:

непосредственно занимаются производством яиц и формируют первоначальное предложение на рынке;

продают куриные яйца населению;

производят комбикорма, стоимость которых является одной из основных частей себестоимости яиц.

В ведомстве отмечают, что в октябре 2022 г. также расследовали причины повышения цен на куриные яйца в торговых сетях. Сейчас временные рамки исследования расширили, но предмет, объект и субъектный состав исследования остаются неизменными.

После получения ответов от участников рынка и последующего анализа комитет должен сформировать окончательные выводы о наличии/отсутствии признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на хлеб в розничной торговле уже в текущем месяце могут вырасти еще на 10-15%.