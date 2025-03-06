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06 марта 2025, 23:45

Вернутся ли отключение света весной: что может быть причиной

06 марта 2025, 23:45
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Иллюстративное фото
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В Украине весной начнут чинить АЭС. Поэтому может возникнуть необходимость применения ограничений

Об этом рассказал в интервью "Деловой столице" член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает RegioNews.

Эксперт отметил, что он не уверен, можно ли будет без проблем заместить несколько энергоблоков. Дело в том, что на АЭС весной начнутся плановые ремонты. В нынешних условиях вывод из сети блока на 1 000 МВт является существенным "ударом" по системе. Поэтому есть шанс, что отключение света снова вернутся.

При этом специалист подчеркнул, что отключений можно будет избежать. Однако для этого, по его мнению, нужно будет увеличивать объемы импорта и придерживаться рекомендаций по экономному потреблению.

Он также рекомендует бизнесу подключить к общей сети собственные резервные источники питания. Потому что потенциально это сотни мегаватт, которые "пока не учитываются в украинской энергосистеме, не помогают ее балансировать, не работают на рынке электроэнергии".

Следует отметить, что в последние недели в Украине есть ограничение электроэнергии. Однако это касается в основном бизнеса и промышленности. В то же время, у бытовых потребителей пока свет не выключают. В Укрэнерго также неоднократно отмечали, что если происходит экстренное отключение – причиной являются российские удары по нашим энергообъектам.

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