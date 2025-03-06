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В Україні навесні почнуть ремонтувати АЕС. Через це може виникнути необхідність застосування обмежень

Про це розповів в інтерв'ю "Діловій столиці" член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, передає RegioNews.

Експерт зазначив, що він не впевнений, чи можна буде без проблем замістити кілька енергоблоків. Річ у тім, що на АЕС навесні почнуться планові ремонти. За нинішніх умов виведення з мережі блоку на 1 000 МВт є суттєвим "ударом" по системі. Тому є шанс, що відключення світла знову повернуться.

При цьому фахівець підкреслив, що відключень можна буде уникнути. Проте для цього, на його думку, потрібно буде збільшувати обсяги імпорту та дотримуватися рекомендацій щодо економного споживання.

Він також радить бізнесу підключити до спільної мережі власні резервні джерела живлення. Бо потенційно це сотні мегават, які "поки що не обліковуються в українській енергосистемі, не допомагають її балансувати, не працюють на ринку електроенергії".

Слід зауважити, що останні тижні в Україні є обмеження електроенергії. Проте це стосується переважно бізнесу та промисловості. Водночас у побутових споживачів поки що світло не вимикають. В Укренерго також неодноразово наголошували, що якщо стається екстрене відключення - причиною є російські удари по наших енергооб'єктах.