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06 марта 2025, 20:46

В Украине вводятся новые правила техосмотра автобусов: что изменится

06 марта 2025, 20:46
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине обновлена система технического осмотра автобусов, которая начнет действовать уже через два месяца

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews.

"Усовершенствована процедура обязательного технического контроля автобусов, используемых в различных видах пассажирского сообщения, в том числе междугородном, пригородном и межобластном", – отмечается в сообщении.

Как пояснил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, эти нововведения приближают национальное законодательство к стандартам ЕС. В то же время, основной целью обновленной системы является повышение безопасности и комфорта пассажирских перевозок.

Среди ключевых изменений:

  • Внедрение обязательной видеофиксации процесса проверки конструкции и технического состояния автобусов.
  • Контроль за состоянием и надлежащей адаптацией тахографов (устройств, отслеживающих скорость, пробег, а также рабочее и время отдыха водителя).
  • Сокращение количества фотографий, которые нужно передавать в реестр проверок, и оптимизация времени проведения осмотра.

Кроме того, внедряется система определения комфортности автобусов на основе технического контроля. Это позволит организаторам перевозок – Минразвития и областным администрациям – иметь актуальную информацию о реальном состоянии автопарка.

Напомним, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предложил ввести новую систему выдачи и контроля пропусков для передвижения во время комендантского часа.

автобус автобусные маршруты техосмотр комфорт стандарты ЕС
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