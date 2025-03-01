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На Оскар-2025 среди номинантов фильм о войне в Украине. Лента представлена в категории "Лучший документальный фильм"

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В этом году на премии Оскар снова будет номинирован фильм, рассказывающий о войне в Украине. Ленту "Фарфоровая война" номинировали в категории "Лучший документальный фильм". Следует отметить, что в прошлом году в этой же номинации выиграл фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Получит ли "Фарфоровая война" статуэтку - будет известно в ночь со 2 на 3 марта, когда состоится церемония вручения Оскар. Лента рассказывает об украинских художниках, которые остаются в Харькове во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Следует отметить, что в украинский кинопрокат фильм выйдет 6 марта, уже после того, как пройдет церемония Оскар.

Напомним, что этот фильм уже получал одну престижную награду – премию гильдии режиссеров США (DGA Awards). Американец Брендан Белломо и харьковский художник Слава Леонтьев одержали победу в номинации "Документальное кино".