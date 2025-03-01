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01 березня 2025, 01:45

Фільм про Харківщину буде "боротися" за Оскар

01 березня 2025, 01:45
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Фото: YouTube
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На Оскар-2025 серед номінантів є фільм про війну в Україну. Стрічка представлена в категорії "Найкращий документальний фільм"

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Цьогоріч на премії Оскар знову буде номінований фільм, який розповідає про війну в Україні. Стрічку "Порцелянова війна" номінували в категорії "Найкращий документальний фільм". Слід зазначити, що минулого року в цій же номінації виграв фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

Чи отримає "Порцелянова війна" статуетку - буде відомо в ніч з 2 на 3 березня, коли відбудеться церемонія вручення Оскар. Стрічка розповідає про українських художників, які залишаються в Харкові під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Слід зазначити, що в український кінопрокат стрічка вийде 6 березня, вже після того, як пройде церемонія Оскар.

Нагадаємо, що цей фільм вже отримував одну престижну нагороду - премію гільдії режисерів США (DGA Awards). Американець Брендан Белломо та харківський митець Слава Леонтьєв перемогли в номінації "Документальне кіно".

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