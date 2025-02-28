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28 февраля 2025, 12:23

В Украине запустят производство для ПВО NASAMS

28 февраля 2025, 12:23
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фото: из открытых источников
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Норвежская оборонная компания Kongsberg, участвующая в поставках противовоздушных систем NASAMS, планирует производить в Украине ракеты для ПВО

Об этом заявил президент компании Эйрик Ли в интервью Euractiv, передает RegioNews.

По его словам, речь идет о производстве "сот ракет".

"Сейчас мы создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с представителями украинской промышленности по созданию совместного предприятия. Первоочередным приоритетом является увеличение производства ракет для нашей системы противовоздушной обороны в Украине на основе украинских технологий. Речь идет о серийном производстве ракет, то есть сотни", - рассказал Ли.

Глава компании подчеркнул, что Кongsberg хочет использовать мощность украинской промышленности и в долгосрочной перспективе. Когда война закончится, Украина может стать частью цепочки снабжения ракет для систем ПВО.

Справка

NASAMS – норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon. Комплекс создавался для замены ЗРК MIM-23 Hawk, стоявшего на вооружении вооруженных сил Норвегии.

ЗРК предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах при любых погодных условиях.

Системы NASAMS прибыли для защиты воздушного пространства Украины еще в 2022 году.

Напомним, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Обсуждали укрепление систем ПВО.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Ирландии радиолокационные системы для усиления ПВО.

Также Швеция предоставит помощь для усиления украинского ПВО.

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