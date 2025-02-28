В Україні запустять виробництво для ППО NASAMS

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Норвезька оборонна компанія Kongsberg, яка бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS, планує виробляти в Україні ракети для ППО

Про це заявив президент компанії Ейрік Лі в інтерв'ю Euractiv, передає RegioNews.

За його словами, йдеться про виробництво "сотень ракет".

"Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства. Першочерговим пріоритетом є збільшення виробництва ракет для нашої системи протиповітряної оборони в Україні на основі українських технологій. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні", - розповів Лі.

Очільник компанії наголосив, що Кongsberg хоче використати потужність української промисловості і у довгостроковій перспективі. Коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка постачання ракет для систем ППО.

Довідка

NASAMS — норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. Комплекс створювався для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії.

ЗРК призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах за будь-яких погодних умов.

Системи NASAMS прибули для захисту повітряного простору України ще у 2022 році.

Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача. Обговорювали зміцнення систем ППО.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Ірландії радіолокаційні системи для посилення ППО.

Також Швеція надасть допомогу для посилення української ППО.