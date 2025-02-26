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26 февраля 2025, 10:36

В Киеве полсотни жилых домов остались без тепла

26 февраля 2025, 10:36
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Киеве из-за повреждения трубопровода магистральной теплосети диаметром 450 мм на улице Василия Касияна в Голосеевском районе 50 жилых остались без тепла

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что повреждение произошло утром 26 февраля.

Работает аварийно-восстановительная бригада, привлечена вся необходимая для ремонта техника.

Учитывая погодные условия, работы планируют завершить в максимально сжатые сроки – в течение суток, отметили в КГГА.

На время ремонтных работ временно приостановлена подача тепла в 50 жилых домов в Голосеевском районе.

Сразу после устранения повреждения начнут подачу теплоносителя в здания, а управляющие домов обеспечат циркуляцию тепла внутридомовыми системами отопления.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом.

Ранее появились фотографии и видео с места масштабного пожара. Известно, что двухэтажное здание полностью было уничтожено огнем.

В результате дроновой атаки погиб один человек , также известно о двух пострадавших.

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