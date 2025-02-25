Фото: ГСЧС

Во многих областях Украины фиксируют пожары. Главная причина – воспламенение сухой травы. В ГСЧС призывают граждан быть осторожными

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели сообщили, что только за минувшие сутки гектары земли охватили пожары в разных областях. Специалисты напоминают, что пламя опасно даже зимой. По данным ГСЧС, за минувшие сутки произошло:

90 пожаров во Львовской области - в одном случае пламя перекинулось на здание;

37 пожаров в Винницкой области - одно из крупнейших возгораний охватило 2,9 гектаров земли;

57 пожаров в Ивано-Франковской области площадью 4 гектара;

14 пожаров в Тернопольской области - 14 гектаров выжженной земли (огонь также угрожал жилым домам);

Черновицкая область - 9 пожаров (только в Черновцах выгорело более 3 гектаров земли).

В 90% случаях причиной является именно человеческий фактор. Например, когда кто-то курит сухую траву, или бросил окурок или не погасил костер.

Спасатели напомнили, что поджог сухостоя является нарушением закона, который карается штрафом от 3 060 до 6 120 гривен. Кроме того, такая человеческая халатность уничтожает плодородные почвы, загрязняет воздух. В частности, гибнут животные и насекомые.

Напомним, что 24 февраля в Закарпатье и Львовской области вспыхнули пожары, и два человека погибли. В Закарпатской области 70-летняя женщина хотела поджечь траву, однако огонь, вероятно, опрокинулся на ее одежду. Это привело к тяжелым ожогам. Спасти женщину уже не удалось.