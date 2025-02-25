03:10  25 лютого
Євробачення 2025: Україна піднялась в рейтингу букмекерів
23:44  24 лютого
Схема на продажі електрики: стали відомі нові подробиці розслідування щодо Тетяни Крупи
02:05  25 лютого
"Хай живе король": хакери показали на моніторах міністерства в США "ніжності" Трампа та Маска
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2025, 14:34

Пожежі в різних областях: рятувальники попереджають українців про небезпеку

25 лютого 2025, 14:34
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У багатьох областях України фіксують пожежі. Головна причина - займання сухої трави. У ДСНС закликають громадян бути обережними

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники повідомили, що лише за минулу добу гектари землі охопили пожежі в різних областях. Фахівці нагадують, що полум'я небезпечне навіть взимку. За даними ДСНС, за минулу добу сталося:

  • 90 пожеж на Львівщині - в одному випадку полум'я перекинулось на будівлю;
  • 37 пожеж на Вінниччині - одне з найбільших займань охопило 2,9 гектарів землі;
  • 57 пожеж на Івано-Франківщині площею 4 гектари;
  • 14 пожеж на Тернопільщині - 14 гектарів випаленої землі (вогонь також загрожував житловим будинкам);
  • Чернівецька область - 9 пожеж (лише в Чернівцях вигоріло понад 3 гектари землі).

У 90% випадках причиною є саме людський фактор. Наприклад, коли хтось палить суху траву, або кинув недопалок чи не загасив вогнище.

Рятувальники нагадали, що підпал сухостою є порушенням закону, який карається штрафом від 3 060 до 6 120 гривень. Крім того, така людська недбалість знищує родючі ґрунти, забруднює повітря. Зокрема, гинуть тварини та комахи.

Нагадаємо, що 24 лютого на Закарпатті та Львівщині спалахнули пожежі, і двоє людей загинуло. У Закарпатській області 70-річна жінка хотіла підпалити траву, проте вогонь, ймовірно, перекинувся на її одяг. Це призвело до важких опіків. Врятувати жінку вже не вдалося.

ДСНС пожежа
У Сумах у пошкодженій багатоповерхівці знайшли тіло жінки
25 лютого 2025, 10:48
У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: є загибла
25 лютого 2025, 10:12
На Одещині сталася пожежа в пʼятиповерхівці: врятовані дві людини
25 лютого 2025, 04:50
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
На Рівненщині поліція виявила у 33-річного чоловіка міні-арсенал зброї
25 лютого 2025, 14:58
Армія РФ завдала авіаударів по Запорізькій області: що відомо
25 лютого 2025, 14:55
Підтримує війну проти України та любить Путіна: оголосили про підозру співочому пропагандисту
25 лютого 2025, 14:44
У Полтаві знесли пам'ятник Петру І
25 лютого 2025, 14:37
На Харківщині легковик злетів у кювет і перекинувся: постраждали мати з 5-річною дитиною
25 лютого 2025, 14:30
На Харківщині поліція ліквідувала злочинну групу, яка налагодила торгівлю наркотиками
25 лютого 2025, 14:28
На відновлення України знадобиться $524 мільярди, – звіт СБ
25 лютого 2025, 14:17
Через ворожий обстріл Херсона постраждала 15-річна дівчина
25 лютого 2025, 13:39
У Тернополі поліцейські вилучили в іноземців автомат Калашникова і майже 200 патронів
25 лютого 2025, 13:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »