Фото: ДСНС

У багатьох областях України фіксують пожежі. Головна причина - займання сухої трави. У ДСНС закликають громадян бути обережними

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники повідомили, що лише за минулу добу гектари землі охопили пожежі в різних областях. Фахівці нагадують, що полум'я небезпечне навіть взимку. За даними ДСНС, за минулу добу сталося:

90 пожеж на Львівщині - в одному випадку полум'я перекинулось на будівлю;

37 пожеж на Вінниччині - одне з найбільших займань охопило 2,9 гектарів землі;

57 пожеж на Івано-Франківщині площею 4 гектари;

14 пожеж на Тернопільщині - 14 гектарів випаленої землі (вогонь також загрожував житловим будинкам);

Чернівецька область - 9 пожеж (лише в Чернівцях вигоріло понад 3 гектари землі).

У 90% випадках причиною є саме людський фактор. Наприклад, коли хтось палить суху траву, або кинув недопалок чи не загасив вогнище.

Рятувальники нагадали, що підпал сухостою є порушенням закону, який карається штрафом від 3 060 до 6 120 гривень. Крім того, така людська недбалість знищує родючі ґрунти, забруднює повітря. Зокрема, гинуть тварини та комахи.

Нагадаємо, що 24 лютого на Закарпатті та Львівщині спалахнули пожежі, і двоє людей загинуло. У Закарпатській області 70-річна жінка хотіла підпалити траву, проте вогонь, ймовірно, перекинувся на її одяг. Це призвело до важких опіків. Врятувати жінку вже не вдалося.