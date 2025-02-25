фото: ГСЧС

Пожар возник 24 февраля в городе Татарбунары в Белгород-Днестровском районе

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В пятиэтажке по улице Князева горела квартира на третьем этаже. Ее потушили чрезвычайники.

Из соседней квартиры (на втором этаже), пожарные по трехколенной лестнице спасли двух человек, в том числе ребенка.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, утром 23 февраля в Приморском районе Одессы произошел пожар в двухэтажном доме. Есть пострадавшие.