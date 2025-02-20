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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
20 февраля 2025, 13:50

Трамп как участник переговоров: немного ликбеза

20 февраля 2025, 13:50
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У меня уже скоро кровь из глаз начнет идти, когда я увижу очередное сообщение с тезисами "Трамп - эксцентричный бизнесмен в политике, с ним надо говорить как с бизнесменом" или "Вы просто неправильно с ним общаетесь, он же… (вставить нужное)".
У меня уже скоро кровь из глаз начнет идти, когда я увижу очередное сообщение с тезисами "Трамп - эксцентричный бизнесмен в политике, с ним надо говорить как с бизнесменом" или "Вы просто неправильно с ним общаетесь, он же… (вставить нужное)".
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Его риторика и стиль правления отражают сочетание популистских и экспансионистских инстинктов, чем классический бизнес подход с ориентацией на компромисс и "win-win". Проще говоря, он ведет себя как гопота в политике и является гопотой.

Я очень мало видел успешных бизнесменов (примерно ноль), которые не понимали ценности в адекватном взаимодействии даже с собственными конкурентами. А вот рейдеров, которые ведут себя как Трамп, я видел. О том, что Трамп гопота от политики и чистое "политическое животное" в самом плохом понимании этого слова написано много книг. И не проклятыми демократами, конечно. А профильными научными специалистами.

Трамп - это харизматичный (тоже в худшем смысле) фаворит, одержимый своим эго. С обычными политиками можно вести переговоры исходя из истории отношений, подписанных документов, обязательств. С бизнесменом можно говорить с позиции общей выгоды. У Трампа же на первый план выходят эго, желание "переиграть" собеседника и одержать мгновенную победу в медийном пространстве. Он предпочитает превращать любой разговор в шоу, где самое важное — казаться сильным и популярным, а не искать системное решение.

Он – бессистемный и всегда такой был. Традиционный политик оперирует определенными бюрократическими механизмами, формальной логикой международных соглашений и процедурами. Сознательный бизнесмен нанимает специалистов, чтобы не утопить бизнес в субъективности и некомпетентности. Трамп часто игнорирует советы специалистов и своих же советников, внезапно меняет позиции и принимает решения, основываясь на том, какие реакции получит в медиа и среди электората.

Он мыслит в категориях "против нас весь мир". Традиционный политик, даже строя конфронтацию, обычно оставляет простор для компромисса. У Трампа же чувствуется черно-белый взгляд на мир: если ты не с ним, значит ты против него. Это усложняет тонкие договоренности и разговоры о разделе ответственности между сторонами. Поэтому у Трампа шантаж становится самоцелью – он играет на повышение ставок до последнего. Пока не получает по голове.

Об экономической рациональности речи тоже нет. Для бизнес-процессов свойственно выбирать взаимную выгоду (win-win), где заработают все. Трамп же в политике действует скорее в стиле "zero-sum game": если кто-то выиграет, то другой автоматически проигрывает. В международной политике с большим количеством стейкхолдеров такая логика часто приводит к новым кризисам и разрушает отношения с партнерами. Этот подход, кстати, может уже в ближайшее время сделать "китайское предложение" миру выгоднее американского. Но Трамп так далеко не думает.

В конце концов, Трамп – антитеза классическим республиканцам и в экономике тоже. Его популизм идет вразрез с классической же республиканской идеей либеральных рынков и международной торговли (олицетворением которой был Рейган).

В Трампе популист и король рессентимента давно победил "бизнесмена" - потому что имидж "сильного лидера" важнее любых соглашений. Трамп в государственных решениях часто готов к резким и непродуманным шагам ради краткосрочного рейтингового эффекта. Вместо стратегического планирования — феерические обещания (например, "Мексика заплатит за стену", "Окончу войну за 24 часа"), что на самом деле бред от начала. Каждый раз, когда Трамп сталкивается с выбором между поиском разумного компромисса и сохранением образа "бойца", он выбирает второе.

Итак. Трамп как участник переговоров – это классический трикстер, определяемый его популизмом, эго и животностью его поведения и идеологических шизоконструкций в его голове. В этом суть и Трампа, и трампизма.

А какой лучший способ взаимодействовать с гопотой? Чтобы оно ощущало в тебе силу. Это и есть установка для Украины и Европы. Поэтому и слова, и шаги по Трампу не должны быть нежными. Гопник языка классической дипломатии не понимает.

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