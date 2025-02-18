Действительно ли в марте упадут цены на лекарства

За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинские препараты. Насколько это возможно и какое именно лекарства могут упасть в цене — разбирался RegioNews

За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинские препараты. Насколько это возможно и какое именно лекарства могут упасть в цене — разбирался RegioNews

Что обещает власть

Во время последнего заседания СНБО было принято решение о снижении цен на лекарства в Украине. Внедрять это решение в жизнь поручено правительству. Итак, первым шагом должно стать определение Кабмином перечня 100 лекарственных препаратов, на которые украинские производители уже с 1 марта должны снизить стоимость на 30%. Таким образом, можно исходить из того, что цены в первую очередь могут снизиться только на отечественные фармацевтические препараты, ведь регуляция будет касаться именно отечественных производителей. В самом правительстве признают, что за последние три года стоимость лекарств значительно возросла и с этим нужно что-то делать.

Также Кабмин должен разработать механизм ограничения наценок на лекарства. Так, максимальная торговая наценка для аптек должна быть не более 35% от закупочной цены, если принимать во внимание безрецептурные препараты, а для рецептурного лекарства хотят ввести регрессивную шкалу наценок, которые составят от 10 до 25% — учитывается стоимость самого препарата. В свою очередь поставщики/дистрибьюторы смогут делать наценку не более 8% от оптовой цены на все лекарственные средства, но чиновники хотят ввести единичные исключения.

К тому же, пока не будет введена система ценообразования на лекарства, будет запрещена их реклама, а также другие методы продвижения лекарственных средств на рынке.

Как будут контролировать

Мониторингом соблюдения снижения цен на лекарства в аптеках будет заниматься Госпродпотребслужба в рамках восстановления государственного надзора за соблюдением требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен на лекарственные препараты.

"Одновременно усилим контроль за наличием лекарственных средств в больницах. Пациенты должны получать лекарства в медучреждениях бесплатно, ведь государство за это платит в пределах медицинских гарантий", — отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль.

Также он добавил, что с июля 2025 года все аптеки будут обязаны заключить договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), отпуская препараты по программе "Доступные лекарства".

Подешевеют ли дорогие лекарства

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Минздраве хотят сделать шаги, чтобы цены снизились не только на самые ходовые и дешевые лекарства, но и на их дорогие версии.

"Мы хотим, чтобы это произошло. Поэтому смотрим, если в аптечных заведениях наценка превышала ту, которую мы проговорили, то это будет урегулировано. Хотя для инновационных оригинальных лекарственных средств будут отдельные процедуры, потому что здесь нужно, чтобы была доступность этого лекарственного средства", — заявил Виктор Ляшко.

Также он добавил, что регуляция на рынке лекарственных средств усиливается, в частности, для того, чтобы контролировать реальную стоимость так называемых препаратов-генериков — это аналоги оригинальных лекарственных средств, патент на которые уже закончился. Поскольку препараты-генерики продаются обычно больше, то и цена на них должна быть значительно ниже оригиналов, но это не всегда происходит в отечественных аптеках.

Вместе с тем, стоит отметить, что 12 февраля Верховная Рада приняла законопроект №11493 об особенностях государственной регистрации лекарственных средств. Чиновники декларируют, что он позволит получить украинцам качественные и доступные лекарства. Мол, законопроект вводит механизмы прозрачного ценообразования на лекарства.

Если коротко, то согласно этому законопроекту Министерство здравоохранения должно создать Национальный каталог цен, в котором все производители, в частности, иностранные, должны задекларировать цену на свои лекарства. После того, как Минздрав внесет эти цены в каталог, государство начнет каждый раз определять три страны в Восточной Европе, где тот или иной препарат стоит дешевле. Таким образом, производители лекарств обязаны будут ставить цену на свою продукцию не выше, чем в этих трех странах, которые будут браться за референтные значения. Аптеки же будут обязаны иметь в наличии лекарственное средство по одной из трех низких цен. А если цены в аптеках будут выше, чем в трех референтных странах, то государственные органы не будут разрешать это лекарственное средство продавать в аптеках.

Также лекарственные средства, которые уже зарегистрированы в странах Европы или включены в перечень Всемирной организации здравоохранения, смогут по упрощенной процедуре зарегистрировать эти препараты в Украине.

Что говорят эксперты

По мнению соучредителя Украинского центра здравоохранения, бывшего замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка, регулирование цен в аптечных сетях не слишком улучшит ситуацию в целом.

"Лекарства в Украине "дорогие" прежде всего потому, что у украинцев низкие доходы. Собственно, цены на лекарства в Украине соразмерны с ценами в Евросоюзе, где-то больше, где-то меньше, а доходы населения — не соизмеримы. Какой бы ни была разумная цена лекарств — они будут дорогие для малоимущей части общества. Поэтому нужно, чтобы большинство основных лекарств, по которым в аптеки регулярно ходят неимущие люди, оплачивала НСЗУ", — написал Павел Ковтонюк на своей странице в Facebook.

Также он считает, что еще одной причиной, почему лекарства "дорогие" — это то, что большая часть аптечных продаж — это лекарства, которые люди должны получить во время пребывания в больницах, но не получают. Мол, вместо этого они вынуждены бежать на первый этаж в аптечные пункты и покупать там препараты. Хотя, как отмечалось выше, глава правительства Денис Шмигаль обещает усилить контроль за наличием лекарств в больницах.

В общем, есть мнения среди экспертной среды, что слишком большая зарегулированность в вопросе продажи лекарств может сыграть злую шутку, мол, некоторые лекарства действительно подешевеют, но определенные препараты из-за этого могут исчезнуть с полок, особенно импортного производства. Впрочем, есть также мнения и о том, что снижение цен произойдет исключительно на наиболее ходовые фармацевтические препараты, которые стоят не так много даже для рядового украинца, а вот дорогие лекарства, как малодоступные для многих граждан, такими и останутся.