Новая действительность. Краткое описание

Неделя пошла на то, чтобы сложить картинку из всего треша, который закрутился вокруг нас. Наконец-то составили.

Неделя пошла на то, чтобы сложить картинку из всего треша, который закрутился вокруг нас. Наконец-то составили.

Этот текст следовало бы дополнить важными деталями, которые впоследствии станут известны, но публикую его побыстрее, чтобы мы познакомились с новой реальностью. Только прежде налейте себе чаю, чтобы хватило сил дочитать до конца.

1.

Итак, старому мировому порядку пришел конец. Старый мировой порядок, основанный на правилах, уговорах и ценностях, больше не существует. Он никогда не был совершенным, но существовал. Сейчас его больше нет.

Описать причины разрушения мирового порядка следует в отдельной статье, здесь лишь кратко отмечу, что развитые страны получали выгоду от мирового порядка, а развивающиеся страны (развивающиеся и догоняющие или по крайней мере делающие вид) пытались его разрушить, потому что невыгоден. В какой-то момент развитые страны (прежде всего Китай) стали догонять развитые, и самая мощная развитая страна, США, решила, что пора перейти от охраны старого порядка к его разрушению. Именно поэтому американский народ избрал Трампа, ставшего выразителем этой идеи. Это не случайность, а воплощение тренда (как и все остальное в мире). Раньше с одной стороны били несущую конструкцию, с другой поддерживали и чинили; теперь конструкцию разрушают с обеих сторон, пойдет гораздо быстрее.

В этом "новом мире без порядка" США не будут защищать своих европейских или азиатских союзников. В этом мире сейчас нет союзов и союзников, нет взаимных обязательств, а ветхие договоры могут быть пересмотрены в одностороннем порядке. Есть только большие сильные страны, которые берут то, что им хочется, и маленькие слабые, становящиеся жертвами такой политики. По крайней мере, так видит свет новая американская администрация. Они не изоляционисты – они экспансионисты, и нас не должны удивлять теперь требования Гренландии, Канады или Панамы.

По всей видимости, нынешняя американская администрация не монолитна. Она состоит из многих групп с разными ценностями и интересами, но сейчас отмечу только две важнейшие. Назовем их условно America First и техноолигархи (было бы правильнее назвать их технофашистами, используя это слово не для образа, а для обозначения их идеологии). America First мечтает разрушить мировой порядок, но усилить американское государство, чтобы Америка доминировала над миром. Техноолигархи мечтают разрушить мировой порядок, включая американское государство, чтобы над миром доминировали их технокорпорации.

Стратегия первой группы описана в Проекте-2025 от Heritage Foundation. Стратегию техноолигархов формируют Маск, Тиль, Сакс и другие представители этой когорты. Эти две группы имеют противоположные взгляды на налогообложение, спецслужбы, мигрантов (техноолигархи нуждаются в талантах со всего мира, America First против мигрантов) и другие вопросы, поэтому рано или поздно они поссорятся. Но пока они едины в стремлении как можно скорее разрушить то, что было. "Весь мир насилия мы разрушим, с корнями вырвем, а потом..." - где-то мы уже это слышали.

Новая Америка не хочет быть глобальным полицейским и следить за порядком в мире. Она не будет защищать демократию, не будет распространять образование, не будет развивать институты и т.д. – ей от вас нужны только ваши активы (ранее так поступал только Китай). Новая Америка не верит в союзы и договоренности, она верит в право сильного в мультиполярном мире. Если ты сильный, делай, что хочешь. Если слабый, отдай "одежду, ботинки и мотоцикл", как говорил Терминатор. Это неоколониализм, либо в экономическом, либо в силовом формате. Новая Америка не верит в мультилатерализм (многосторонность), то есть ей не нужны международные институты, поэтому не исключено, что в ближайшее время США выйдут из НАТО (если не формально, то фактически), Всемирной торговой организации, а может даже ООН. Маск будет объяснять это необходимостью сохранить от траты американские средства, Трамп – нетрудоспособностью институтов (и будет прав, но вместо ремонта будет предлагать снести все под ноль), Проект-2025 – тем, что если США потребуется кому-то оказать помощь, они могут это сделать напрямую, "без лишних бюрократов”.

2.

Что новая американская политика означает для Европы? Безопасный контракт с Европой, Pax Americana, завершился. Европа как центр силы невыгодна Америке: теперь это не союзник (потому что союзников нет), а альтернативный центр силы – а чем меньше центров силы, тем лучше. И здесь целые Америки совпадают с целями России и Китая: разъединить Европу с Америкой, разбить Европейский Союз и иметь Европу слабой, разобщенной и бессильной в виде отдельных незащищенных рынков и грабежа. Такого неповоротливого тюленя, которого можно обкусывать со всех сторон.

Еще непонятно, как видит американская администрация зоны влияния в Европе: будут ли грабить вместе ее с обеих сторон, будет ли Западная Европа зоной исключительных интересов Америки, а Восточная Европа – россии (как было во времена Холодной войны), которая будет с посягательствами Китая (который уже понемногу скупает). Но главное, что им нужно развалить Европейский Союз, разъединить всех, и для этого они открыто поддерживают евроскептиков с крайне правого (а россия также и крайне левого) конца политического спектра. Если на обломках Европы появятся сильные индивидуальные лидеры, то США будут с ними сотрудничать. Пока что ни во Франции, ни в Германии, ни в Британии они таких не видят.

3.

Что новая американская политика означает для россии? Америка видит Китай своим величайшим противником. И здесь мы имеем то, что я называю величайшей геополитической ошибкой XXI века: веру американцев в возможность оторвать россию от Китая и развернуть ее в противоположную сторону – против Китая. На наш взгляд, это сделать невозможно. Но, как мы знаем, каждая американская администрация сначала стремилась "перезагрузить” отношения с россией, ложно считая ее частью западной цивилизации. Ничем хорошим все эти "перезагрузки" не закончились, но это уже было впоследствии.

В такой ситуации главным опасением американской администрации является крушение российского режима. Надо не допустить этого любой ценой. Я еще два года назад писал, что страх поражения россии настолько превосходит страх поражения Украины (без которого мир прекрасно жил сотни лет), что может наступить момент, когда вместо поддержки Украины против России Америка начнет поддерживать россию против Украины. Неприятно, но этот день пришел.

Уже за первый месяц своей каденции Трамп вывел россию из международной изоляции, вместо агрессора и международного террориста представил ее мощной страной, имеющей право на свое место за столом великих государств. Не исключено, что скоро будут сниматься санкции.

Представьте себе, что в разгар Второй мировой президент США вместо помогать Британии бороться с нацистским Райхом, вместо ленд-лиза для СССР будет посылать переговорщиков встретиться с представителями Гитлера, будет называть Адольфа своим лучшим другом, готовить личную встречу и объяснять всем, что Чехословакия, Польша, Франция сами виноваты в войне, а с другом Адольфом мы как-то договоримся.

4.

Что новая американская политика означает для Украины? Во-первых, поддержки для Украины больше не будет. Еще осенью украинские аналитики объясняли, что поддержки от США не будет вне зависимости от итогов президентских выборов.

Порой нам кажется, что кто-то в американской администрации ненавидит Украину, а кто-то любит. Это детский подход: ребенку кажется, что он в центре внимания, и все вокруг как-то относятся к нему, хорошо или плохо. Взрослый человек знает, что миру к тебе преимущественно безразлично. Мир не украиноцентричный. В их понимании Украина это не хорошо и не плохо – это просто нерелевантно, то есть не имеет отношения к делу.

Украина мешает нынешней Америке сделать две вещи. Во-первых, ослабить Европу, чтобы она была беззащитна. Во-вторых, укрепить россию, чтобы использовать против Китая. Так что Украина должна быть наказана – ничего личного, только бизнес.

Популярная в настоящее время в среде новой американской администрации метафора сравнивает нынешнюю войну с американской гражданской войной. Украина выглядит мятежной южной провинцией. Хорошие северяне наконец победят плохих южников и наведут порядок. А сторонним государствам (США, Европе) не следует лезть в чужую гражданскую войну.

5.

Что нам делать в данной ситуации?

Во-первых, прекратить думать, что мы можем как-то "продать" себя новой американской администрации. Мы для нее досадная преграда в реализации их планов. Нам нечего им предложить.

Чем Америка может давить на Украину? Вряд ли прекращением помощи, потому что помощь прекратится в любом случае. Определенные аспекты этого прекращения будут для нас болезненными, очень болезненными, гораздо больше, чем демонтаж USAID. Но я не вижу никаких возможностей сохранить эту помощь.

Во-вторых, пора понять, что основной наш союзник – Европа. Я писал об этом еще несколько месяцев назад. Европа не устоит без Украины. Украина не устоит без Европы. Мы в одной лодке, или вместе выплывем, или вместе утонем. Было бы неплохо, если бы в Европе скорее это поняли так же, как и мы.

Украина нужна Европе как щит. У нас самая большая армия на континенте. У нас единственные армия, которая знает, как сдерживать россию. У нас единственные армия, которая умеет вести современную высокотехнологичную войну.

Европа нужна Украине как тыл. Как источник финансовой помощи, вооружений, технологий, инвестиций, политической и нравственной поддержки. Мы обречены быть вместе.

Сможет ли Европа быстро проснуться? Украина заплатила кровью своих лучших сыновей и дочерей за три года европейского пробуждения, которые были потеряны. Мы помогали Европе выиграть время, чтобы подготовиться, но они его не использовали. Только сейчас, под влиянием очевидного разрушения союзов и обещаний, начинается пробуждение. Мы говорили Европе, что защищаем ее, а они не верили, пока новая реальность не сделала это очевидным.

В конце концов ли Европа консолидируется или парализуется? Различные аналитики по-разному оценивают вероятность этих двух сценариев. Мы не знаем, как завершатся выборы в Германии и насколько устойчива будет новая правительственная коалиция. Франция также имеет внутриполитические проблемы с потенциальным разворотом в крайнем правом конце политического спектра на следующих выборах. Но с нами будут хотя бы Великобритания, нордически-балтийская восьмерка, Нидерланды, Польша и Чехия. Отдельно скажу о Польше: несмотря ни на что, друг без друга мы не выживем в том мире, который сейчас имеем.

Не исключено, что в результате американских и российских атак на европейское единство Европейский Союз прекратит существование. Порой будет создаваться впечатление, что россия переиграла всех. Но в то же время такое потенциальное поражение сможет дать толчок для формирования нового союза – безопасного, а не экономического. В этом союзе Украина будет играть важную роль, потому что без нас он невозможен. Не исключено, что Интермариум (Межморье) из нереалистического политического прожекта превратится в реальность.

Между тем нам нужно максимально ускорить евроинтеграцию, несмотря на то, что мы можем оказаться в ситуации, когда ЕС уже прекратит существование. Чем дальше мы продвинемся по этому пути, тем более весомой будет наша роль и лучше условия в новом союзе.

В-третьих, следует искать союзников за пределами США и Евросоюза, и здесь следует упомянуть прежде всего Турцию. Те, кто смотрит на мир детским взглядом, относят к нашим врагам всех, кто не подписал наши документы, не высказался достаточно однозначно, когда-то делал в свою пользу такое, что нам не нравилось. Но так можно оказаться в мире, где все вокруг считаются врагами. Мир крутится не вокруг Украины, каждая страна заботится, прежде всего, о себе. А нам нужно заботиться прежде всего о себе и искать союзников по этому делу.

6.

Поскольку россия не может завалить Украину военным методом, она будет делать это политическим. Идея выборов во время войны, то есть до подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности, будет разрушительной для Украины (даже подписание такого соглашения это еще не мир, а наступает он только с началом его фактического выполнения). США и Россия сейчас объединяются в продвижении этой идеи "сначала выборы, потом мир" - это лучший способ завалить Украину быстро и недорого. Про выборы я писал десятки раз и еще напишу.

Отмечу, что потеря украинской государственности, которая последует после этого, не гарантирует украинцам выживания (опыт ХХ века, Бучи, Мариуполя и других временно оккупированных территорий поможет это понять). Россия мобилизует всех без отсрочки и бронирования и бросит на следующую волну имперской экспансии – на беззащитную Европу. И спрятаться уже некуда – вы можете бежать в Польшу, но война придет туда за вами.

Кстати, не секрет, что Трамп хочет Нобелевской премии мира. Он уверен, что для этого достаточно прекращения огня. Мы знаем, что это не так. Но даже если мирное соглашение будет заключено, Нобелевская премия вручена, а мирное соглашение потом нарушено, для Трампа это будет означать только одно – что мы сами виноваты, а он величайший миротворец ХХ века. Он принес нам мир, а мы его отвергли.

7.

Что нам делать?

Во-первых, понять, что мы имеем кризис, угрожающий потерей государственности и жизни многим из нас. Политическим элитам нужно немедленно прекратить политические распри и преследования, несуразные решения и кабинетное управление, а также подготовку к выборам (которых не будет, если мы не выживем). Сто лет назад именно такие распри привели к катастрофе. Политическим элитам нужно вместе выйти к народу с призывом о единстве и сплочении перед угрозой потери всего. Говорят, что украинцы обычно объединяются всего за 5 минут до расстрела, поэтому есть последняя возможность изменить эту ложную традицию.

Во-вторых, занимать субъектную позицию. Украина не согласится ни на какие условия, которые не обеспечивают стране и гражданам выживания. Мы не должны быть жертвой. На словесные атаки не обижаться и не реагировать, а выражать холодно и по-взрослому свои интересы и свою позицию.

Улучшение управления в Вооруженных силах и в тылу, экономике, ВПК, энергетике и других сферах становится вопросом выживания.

Немедленной катастрофы еще нет. У нас есть ресурсы на этот год и должны использовать это время максимально эффективно, чтобы пробудить и собрать союзников, чтобы обеспечить себе ресурсы на следующие и последующие годы. Основные усилия должны быть сосредоточены в Европе.

Что делать каждому и каждому из нас?

– Осознать масштаб проблемы и невозможность укрыться от нее. Либо ты в ВСУ, либо для ВСУ. Приобщаться к победе либо службой, либо своими деньгами и волонтерством.

– Навести порядок в своей голове и держать ее холодной, не вестись на российскую пропаганду, не распространять ее. Если не можешь работать на победу – хотя бы не работай на поражение. Уровень информационных атак в ближайшее время вырастет в разы.

– Помогать тем, кому сложнее. Поддерживать друг друга. Мы сетевое общество свободных людей, и это залог нашей стойкости.

"Хотелось бы, чтобы этого не произошло в мое время, – сказал Фродо. – Я тоже, – сказал Гендальф, – и все, кто живет в такое время. Но это не решать им. Мы можем только решать, что делать с данным нам временем.