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Спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве состоялись «широкие и положительные» дискуссии

Об этом он написал в соцсети Х, передает RegioNews.

"Длинный и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и положительные дискуссии с Владимиром Зеленским", – отметил он.

Длинный и солидный день с лучшим управленцем из Украины. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa , embattled and curry leader of nation war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1 — Keith Kellogg (@generalkellogg) 21 февраля 2025

Келлог также назвал Зеленского отважным лидером воюющей страны, а членов его команды по национальной безопасности талантливыми.

Напомним, некоторые СМИ сообщают, что дипломаты РФ и США встречались тайно в Швейцарии.