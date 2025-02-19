В Украину во время визита спецпредставителя США Кита Келлога объявили угрозу баллистики
Днем 19 февраля в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Карты тревог Украины.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга в областях, где объявлена воздушная тревога.
Напомним, в среду, 19 февраля спецпредставитель США по России и Украине Кит Келлог прибыл в Киев и уже сделал первое заявление. По его словам, война не началась бы, будь Трамп тогда президентом.
Как сообщалось, Зеленский назвал слова Трампа о своем низком рейтинге "дезинформацией РФ".
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