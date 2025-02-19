В Україні під час візиту спецпредставника США Кіта Келлога оголосили загрозу балістики

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Як передає RegioNews, про це свідчать дані Мапи тривог України.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, у середу, 19 лютого спецпредставник США з питань Росії та України Кіт Келлог прибув до Києва та вже зробив першу заяву. За його словами, війна не розпочалася би, якби Трамп був тоді президентом.

Як повідомлялось, Зеленський назвав слова Трампа про свій низький рейтинг "дезінформацією РФ".