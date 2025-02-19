Россия держит в Черном море носитель "Калибров"
В среду, 19 февраля, по состоянию на 6:00 в Черном море зафиксирован один корабль Российской Федерации. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 единиц
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря – 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.
Напомним, украинские военные на Новопавловском направлении ракетой из ПТРК Javelin уничтожили вражеский танк Т-90 .
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