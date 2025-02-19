Россия держит в Черном море носитель "Калибров"

иллюстративное фото: Силы обороны Юга Украины

В среду, 19 февраля, по состоянию на 6:00 в Черном море зафиксирован один корабль Российской Федерации. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 единиц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря – 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Напомним, украинские военные на Новопавловском направлении ракетой из ПТРК Javelin уничтожили вражеский танк Т-90 .