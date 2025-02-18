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18 февраля 2025, 06:50

Украинские бойцы из ПТРК Javelin уничтожили российский танк Т-90

18 февраля 2025, 06:50
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фото: скриншот с видео
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Украинские военные на Новопавловском направлении ракетой из ПТРК Javelin уничтожили вражеский танк Т-90

Соответствующее видео обнародовала прессслужба ОСУВ "Хортица", передает RegioNews.

"Родной" – под таким названием танк противника на днях шел на штурм украинских оборонных позиций. Однако выстрелом из противотанкового ракетного комплекса Javelin вражеский ларец не доехал до своей цели. Ракета "Святого Джевелина" остановила "лучший" танк "второй армии" мира", – говорится в сообщении.

Отмечается, что позже бойцы из батальона беспилотных систем бригады дожгли вражеский танк. От него осталась только куча металлолома.

Напомним, ранее на Лиманском направлении украинские защитники уничтожили редкую боевую российскую технику – корабельный бомбомет "Смерч-2".

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