фото: invictusgames.in.ua

Об этом сообщили в организационном комитете "Игорь Непокоренных", передает RegioNews.

Украина завоевала 32 медали: 12 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

В общем медальном зачете сборная Украины заняла третье место, уступив только США (55) и Австралии (36).

Больше всего наград Украина получила в плавании (8). Там же украинцы выиграли большую часть своего "золота" (5).

Наибольшее количество медалей собрал военнослужащий ВСУ Игорь Олейник, он записал на свой счет сразу шесть наград (по три "золота" и "серебра").

На церемонии закрытия к украинской сборной обратился премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Вы защищаете вашу Родину каждый день, боясь за демократические принципы, которые защищают всех нас. Спасибо вам! Вы вдохновляете. И мы будем с вами на каждом шагу к вашей победе. Слава Украине!", - сказал Трюдо.

Как известно, в этом году украинская сборная была представлена самым большим составом в своей истории – 35 ветеранов и военнослужащих.

"Игры Непокоренных 2025" впервые проходили в "гибридном" формате: участники соревновались не только в летних, но и зимних видах спорта.

В общей сложности спортивные мероприятия насчитывали 11 видов спорта: гребли на тренажерах, плавание, волейбол сидя, баскетбол и регби на колесных креслах, горные лыжи, беговые лыжи, сноубординг, биатлон, скелетон и керлинг на креслах колесных.

Напомним, в 2025 году "Игры Непокоренных" проходили с 8 по 16 февраля в Канаде в Ванкувере.